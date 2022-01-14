Больше 2 тысяч человек задержали в Алматы после беспорядков

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В комендатуре Алматы рассказали о ситуации в южной столице на утро 14 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информационный центр.

Сообщается, что за сутки отработки проведены в Жетысуском и Наурызбайском районах города.

"Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов", - говорится в сообщении.

На пульт 102 поступило 754 сообщения от алматинцев, еще 175 горожан обратились в call-центр комендатуры.

Все сообщения отработаны.

Ранее сообщалось, что от террористов и боевиков зачищены участки Алатауского и Медеуского районов, а также жилые массивы Бостандыкского и Турксибского районов.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура возбудила 494 уголовных дела после массовых беспорядков и атак на Алматы.

Напомним, два алматинца рассказали, как спасали военных, полицейских и других горожан из подожженного боевиками акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951095-bolshe-2-tysyach-chelovek-zaderzhali-v-almaty-posle-besporyadkov/