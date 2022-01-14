Больше 2 тысяч человек задержали в Алматы после беспорядков

В комендатуре Алматы рассказали о ситуации в южной столице на утро 14 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информационный центр.
Сообщается, что за сутки отработки проведены в Жетысуском и Наурызбайском районах города.
"Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов", - говорится в сообщении.
На пульт 102 поступило 754 сообщения от алматинцев, еще 175 горожан обратились в call-центр комендатуры.
Все сообщения отработаны.
Ранее сообщалось, что от террористов и боевиков зачищены участки Алатауского и Медеуского районов, а также жилые массивы Бостандыкского и Турксибского районов.
Накануне стало известно, что Генпрокуратура возбудила 494 уголовных дела после массовых беспорядков и атак на Алматы.
Напомним, два алматинца рассказали, как спасали военных, полицейских и других горожан из подожженного боевиками акимата.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951095-bolshe-2-tysyach-chelovek-zaderzhali-v-almaty-posle-besporyadkov/