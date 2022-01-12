1678 участников беспорядков и мародерств задержали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оперативную сводку о ситуации в Алматы на утро 12 января опубликовал информационный центр комендатуры города, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что от террористов и боевиков зачищены участки Алатауского и Медеуского районов.

На утро 12 января в Алматы задержали 1678 человек, участвовавших в незаконных акциях, беспорядках и мародерствах. У них изъяли 36 единиц оружия и 1476 боеприпасов.

На 5 блокпостах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.

Всего на пульт 102 поступило 881 сообщение, еще 136 сигналов от горожан, требовавших оперативного реагирования, поступили в сall-центр комендатуры. Все сообщения отработаны.

Ранее сообщалось, что в Алматы нашли тайник с похищенным оружием. Кроме того, на границе с городом были задержаны люди, которых подозревают в мародерстве во время беспорядков. Свои преступления они сами снимали на камеру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950713-1678-uchastnikov-besporyadkov-i-maroderstv-zaderzhali-v-almaty/