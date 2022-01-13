Генпрокуратура возбудила 494 уголовных дела после беспорядков в Алматы

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Генеральная прокуратура Казахстана возбудила 494 уголовных дела после массовых беспорядков и атак на Алматы, об этом сообщается на официальном сайте главного надзорного органа страны.

По данным Генпрокуратуры, за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств.

К различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек.

На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дел, в том числе: 44 – по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие.

Водворено в ИВС 524 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

"Генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей "алматинской трагедии" и террористических атак в других регионах.

Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране.

Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы. Общее число по стране устанавливается", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в Алматы с сегодняшнего дня начаты работы по расчистке здания городского акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951039-genprokuratura-vozbudila-494-ugolovnyh-dela-posle-besporyadkov-v-almaty/