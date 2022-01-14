КНБ: Самат Абиш находится в ежегодном отпуске

Самат Абиш. Фото: gov.kz

Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК, в настоящее время он находится в ежегодном отпуске, об этом говорится на официальном сайте Комитета нацбезопасности.

"В связи с поступающими запросами сообщаем, что С. Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ РК", - говорится в официальном сообщении Комитета нацбезопасности.

Как уточнили в КНБ, с 13 января текущего года он находится в ежегодном отпуске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951100-knb-samat-abish-nahoditsya-v-ezhegodnom-otpuske/