Вандалы сожгли дотла две автозаправки в Алматы

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Во время беспорядков в Алматы полностью сгорели две автозаправочные станции: Royal Petrol на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Школьная и PetrolAsia на пересечении улицы Саина и проспекта Райымбека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как указано в сообщении администрации города, в результате действий погромщиков еще 15 автозаправок сильно пострадали, 57 пострадали частично.

Тем временем, в акимате предоставили список работающих АЗС по состоянию на 12 января текущего года:

Sinoil: 22 точки, все работают. Частично пострадали 14 точек, однако они уже восстановили деятельность;

22 точки, все работают. Частично пострадали 14 точек, однако они уже восстановили деятельность; Helios: 47 АЗС, из них работает 31 точка. Частично пострадали 9 АЗС (запустят в течение 2 недель), сильно пострадали 7 точек (запустят в течение 40 дней);

47 АЗС, из них работает 31 точка. Частично пострадали 9 АЗС (запустят в течение 2 недель), сильно пострадали 7 точек (запустят в течение 40 дней); PetrolAsia: 30 точек, работают 22 АЗС. Частично пострадали 7 точек (запустят в течение 2 недель), сильно пострадала 1 точка (сгорела, запустят в течение 90 дней);

30 точек, работают 22 АЗС. Частично пострадали 7 точек (запустят в течение 2 недель), сильно пострадала 1 точка (сгорела, запустят в течение 90 дней); "Газпромнефть": 27 АЗС всего, из них работают 17. Частично пострадали 8 точек, их запустят в течение 2 недель. Сильно пострадали 2 точки (запустят в течение 60 дней);

27 АЗС всего, из них работают 17. Частично пострадали 8 точек, их запустят в течение 2 недель. Сильно пострадали 2 точки (запустят в течение 60 дней); "КазМунайГаз": 27 АЗС, из них работают 20, частично пострадали - 7 точек (запустят в течение 2 недель);

27 АЗС, из них работают 20, частично пострадали - 7 точек (запустят в течение 2 недель); Royal Petrol: 34 точки, из которых работают 15. Частично пострадали 18 АЗС (запустят в течение 2 недель), сильно - 1 точка (сгорела, запустят в течение 90 дней);

34 точки, из которых работают 15. Частично пострадали 18 АЗС (запустят в течение 2 недель), сильно - 1 точка (сгорела, запустят в течение 90 дней); Частные несетевые АЗС: 33 точки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950764-vandaly-sozhgli-dotla-dve-avtozapravki-v-almaty/