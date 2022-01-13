47 машин сожгли в Алматы во время беспорядков (фото)

Сожженные машины. Фото: t.me/almatyapat

Фотографии сожженных и обстрелянных машин в результате беспорядков в южной столице показали в официальном Telegram-канале "Алматинская трагедия".

Данные о масштабах ущерба предоставила служба спасения города. Сообщается, что 47 машин были сожжены, обстреляно 48, а также 17 подверглись разбойным нападениям.

Еще 40 авто принадлежат органам правопорядка, в том числе автозаки и грузовики.

Напомним, что алматинские предприниматели показали последствия погромов. Также мы писали, что вандалы сожгли дотла две автозаправки в Алматы. Еще сообщалось, что почти 500 камер видеонаблюдения сломали в мегаполисе во время погромов.

Последствия алматинской трагедии сняли на видео с высоты птичьего полета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951007-47-mashin-sozhgli-v-almaty-vo-vremya-besporyadkov-foto/