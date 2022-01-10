"Это войдет в историю как алматинская трагедия": Токаев рассказал, как боевики обманули жителей

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На заседании сессии совета ОДКБ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевикам, устроившим беспорядка в Алматы, удалось ввести в заблуждение алматинцев, которые на первом этапе поверили, что в городе идут лишь мирные митинги, передает корреспондент NUR.KZ.

"На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики.

Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что, наверное, войдет в историю как алматинская трагедия", - заявил Токаев.

Он добавил, что в ближайшее время, после завершения предварительного расследования Казахстан представит на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против Казахстана.

Во время выступления глава государства назвал события в Казахстане попыткой государственного переворота. Также президент сообщил о жертвах среди мирного населения в ходе беспорядков в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950287-eto-voydet-v-istoriyu-kak-almatinskaya-tragediya-tokaev-rasskazal-kak-boeviki-obmanuli-gorozhan/