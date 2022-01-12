Почти 500 камер видеонаблюдения сломали в Алматы во время погромов

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Глава государства посетил центр оперативного управления департамента полиции города Алматы. Там президенту рассказали о работе центра и доложили, сколько камер было уничтожено нападавшими, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о роли центра оперативного управления в обеспечении правопорядка и безопасности жителей и гостей города.

Центр использует возможности видеонаблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и анализа информации об оперативной обстановке на территории города, а также осуществления профилактики правонарушений.

Касым-Жомарт Токаев в ЦОУ ДП Алматы. Фото: akorda.kz

Президенту доложили, что в ходе террористических атак бандитами целенаправленно были расстреляны и выведены из строя 493 камеры, установленные на 20 улицах Алматы, уничтожено техническое оборудование, обеспечивающее связь и управление системой видеонаблюдения.

Правительственной комиссии и акимату было поручено восстановить работу всех систем контроля. Планируется, что порядок в городе будут обеспечивать до 10 тысяч камер наблюдения.

ЦОУ ДП Алматы. Фото: akorda.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950836-pochti-500-kamer-videonablyudeniya-vyveli-iz-stroya-v-almaty-vo-vremya-pogromov/