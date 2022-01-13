"Не описать словами": предприниматели Алматы показали последствия погромов

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Нанесенный бизнесу Алматы ущерб уже превысил 100 млрд тенге, сообщали накануне в Нацпалате "Атамекен". В южной столице от рук бандитов и мародеров пострадало больше тысячи магазинов, кафе, ломбардов и банков. Звонки от разоренных бизнесменов до сих пор продолжают поступать.

Как рассказала телеканалу "Астана" предприниматель из Алматы Елизавета Журкина, боевики и мародеры уничтожили два ее ресторана. Сначала выломали двери, вынесли весь товар и технику, а затем - подожгли здания. Часть помещения удалось спасти. Нанесенный ущерб предварительно составляет 200 млн тенге.

"Вынесли все, разбомбили, разгромили, потом подожгли. Производственные помещения сгорели все абсолютно дотла, серверные комнаты. Выжгли все камеры. Около 40 камер. Два ресторана, первый, второй этаж. Нету ничего. Пули, посмотрите. Это невозможно описать словами. Двести миллионов тенге. Это минимум", - рассказывает Журкина.

Другой предприниматель из южной столицы Алтай Амреев считает, что его бизнес спасли лишь бронированные двери. Мужчина сдает помещение в аренду под ломбарды. Мародеры переломали все у входа, но до денег и ценностей добраться не смогли.

"Всем предпринимателям хочу сказать, что нужно всем бронированные двери ставить. Лучше еще, конечно, дополнительно сверху специальным оборудованием закрыть, есть ведь такое. Может быть, еще меньше убытков будет", - посоветовал Амреев.

В НПП "Атамекен" сообщили, что общий ущерб, нанесенный бизнесу южной столицы, предварительно составил 102 млрд тенге. Но цифра еще будет расти.

"Все сферы бизнеса практически пострадали. В том числе торговля - 1482 объекта, общепиты – 44, финансовый сектор – 61, логистика – 23, СМИ – 5 объектов в Алматы пострадали. Только ко мне в день обращаются более 50 предпринимателей", - поделился цифрами директор Бостандыкского районного филиала НПП "Атамекен" Тынышкали Сабен.

В результате беспорядков пострадали не только бизнесмены, но и обычные граждане - десятки алматинцев лишились своих автомобилей. Многие авто сгорели дотла.

По словам юристов, ущерб горожанам восстановит местный исполнительный орган.

"Необходимо написать заявление в акимат. Деньги, согласно правилам правительства, выплачивает местный исполнительный орган. Это у нас акимат. Акимат им полностью выплачивает понесенный ущерб", - сообщил юрист Габит Омирбеков.

Пострадавшим бизнесменам юристы советуют не приступать самостоятельно к восстановлению объектов, пока не будет зафиксирован нанесенный ущерб.

Тем временем в Алматы продолжается зачистка от боевиков. Уже задержаны свыше полутора тысяч участников незаконных акций. У них изъяты 36 единиц огнестрельного оружия и полторы тысячи боеприпасов.

Но постепенно мегаполис возвращается к нормальной жизни. С сегодняшнего дня возобновит работу аэропорт Алматы. А накануне в южную столицу прибыл глава государства. Он встретился с родными погибших силовиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950864-nevozmozhno-opisat-slovami-predprinimateli-almaty-pokazali-posledstviya-pogromov-video/