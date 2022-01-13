Как живет Усть-Каменогорск после беспорядков

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске, как и во всем Восточном Казахстане, продолжает действовать режим ЧП, но ситуация уже стабилизировалась. Регион вышел из режима ограничений - работают все предприятия, соцобъекты и бизнес. Минувший вторник был последним днем самоизоляции.

О ситуации в городе рассказал телеканал "Астана".

Сейчас в Усть-Каменогорске снова работают все предприятия, соцобъекты, бизнес. Военные и техника уже покинули главную городскую площадь, а в регионе вновь налажено транспортное сообщение между районами и центром.

Сохранен график движения ЖД-транспорта и авиасообщения.

Но режим ЧП не снят - полицейские продолжают нести службу в особом режиме.

Между тем накануне комендант региона назвал число погибших в ходе беспорядков.

"В результате массовых беспорядков в этот период в городской больнице констатирована смерть 3 человек, в настоящее время обстоятельства их смерти устанавливаются. Это гражданские лица", - сообщил комендант ВКО Серик Джунисбеков.

По данным Джунисбекова, в общем в двух городах области ранения получили 100 человек. Ранее сообщалось, что в результате беспорядков пострадали 69 военных и полицейских.

В регионе продолжают разыскивать и задерживать предполагаемых террористов. Накануне в изолятор Усть-Каменогорска доставили 34-летнего мужчину, у которого в ходе обыска был изъят боевой пистолет и граната.

Даже в эти тревожные дни в регионе продолжали работать экстренные службы. К примеру, врачи скорой в отсутствии интернета планшеты заменили переносными рациями.

"Мы пришли к своему старому методу, мы всегда к этому готовы, у нас есть рации переносные, как стационарные на машинах. Этими же рациями мы поделились со своими коллегами - это неотложными бригадами ПМСП, мы раздали им рации. Единым фронтом смогли отработать все поступившие вызовы от населения", - рассказала замглавы ССМП ВКО Гульнар Текиманова.

С 23.00 до семи утра в регионе действует комендантский час. Полицейские зафиксировали лишь единичные нарушения.

По всему региону работают блокпосты, всех въезжающих в область проверяют. Пока в области сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950863-tri-cheloveka-pogibli-v-ust-kamenogorske-v-rezultate-besporyadkov/