Подполковник Вооруженных сил погиб в алматинской трагедии

Сандибек Хаиров. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Погиб заместитель командира 35 гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РК.

11 мая ему исполнилось бы 40 лет, отметили в ведомстве.

"Из жизни ушел полный сил, перспективный, отлично подготовленный в профессиональном плане офицер", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в Вооруженных Силах он прошел службу от командира взвода до заместителя командира десантно-штурмовой бригады.

У погибшего Сандибека Хаирова остались супруга и двое детей.

"Руководство министерства обороны и личный состав Вооруженных сил приносят искренние соболезнования и выражают глубокое сочувствие родным и близким", - сообщили в министерстве.

Церемония прощания состоится 13 января в 10:00 в Доме офицеров в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950849-podpolkovnik-vooruzhennyh-sil-pogib-v-almatinskoy-tragedii/