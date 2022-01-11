Ущерб казахстанскому бизнесу от беспорядков превысил 95 млрд тенге

Новые данные об ущербе казахстанскому бизнесу в результате беспорядков озвучила Нацпалата "Атамекен" - по предварительным расчетам на утро 11 января, общая сумма ущерба составила 95,3 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НПП.
"Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тенге, только на Алматы приходится 93,8 млрд тенге", - говорится в сообщении нацпалаты.
Отмечается, что всего в в call-центр НПП "Атамекен" поступило 3 507 звонков по вопросам:
- мародерства - 1669,
- свидетельства о форс-мажоре - 138,
- прохождения блокпостов - 2,
- фонда поддержки пострадавшим предпринимателям - 11,
- звонки физических лиц - 1671.
В 9 регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы - 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах.
Отрасли пострадавших субъектов бизнеса:
- торговля - 1448;
- общепит - 32;
- финсектор - 37;
- логистика - 9;
- СМИ - 2.
Напомним, ранее Токаев сообщил, что предварительный экономический ущерб, нанесенный государству в результате беспорядков, может составить 2-3 млрд долларов США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950422-uscherb-kazahstanskomu-biznesu-ot-besporyadkov-prevysil-95-mlrd-tenge/