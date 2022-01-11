Ущерб казахстанскому бизнесу от беспорядков превысил 95 млрд тенге

Последствия беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые данные об ущербе казахстанскому бизнесу в результате беспорядков озвучила Нацпалата "Атамекен" - по предварительным расчетам на утро 11 января, общая сумма ущерба составила 95,3 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НПП.

"Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тенге, только на Алматы приходится 93,8 млрд тенге", - говорится в сообщении нацпалаты.

Отмечается, что всего в в call-центр НПП "Атамекен" поступило 3 507 звонков по вопросам:

мародерства - 1669,

свидетельства о форс-мажоре - 138,

прохождения блокпостов - 2,

фонда поддержки пострадавшим предпринимателям - 11,

звонки физических лиц - 1671.

В 9 регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы - 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах.

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса:

торговля - 1448;

общепит - 32;

финсектор - 37;

логистика - 9;

СМИ - 2.

Напомним, ранее Токаев сообщил, что предварительный экономический ущерб, нанесенный государству в результате беспорядков, может составить 2-3 млрд долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950422-uscherb-kazahstanskomu-biznesu-ot-besporyadkov-prevysil-95-mlrd-tenge/