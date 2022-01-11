Политика и Экономика
KZ

Ущерб казахстанскому бизнесу от беспорядков превысил 95 млрд тенге

Последствия беспорядков в Алматы
Последствия беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые данные об ущербе казахстанскому бизнесу в результате беспорядков озвучила Нацпалата "Атамекен" - по предварительным расчетам на утро 11 января, общая сумма ущерба составила 95,3 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НПП.

"Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 95,3 млрд тенге, только на Алматы приходится 93,8 млрд тенге", - говорится в сообщении нацпалаты.

Отмечается, что всего в в call-центр НПП "Атамекен" поступило 3 507 звонков по вопросам:

  • мародерства - 1669,
  • свидетельства о форс-мажоре - 138,
  • прохождения блокпостов - 2,
  • фонда поддержки пострадавшим предпринимателям - 11,
  • звонки физических лиц - 1671.

В 9 регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы - 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах.

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса:

  • торговля - 1448;
  • общепит - 32;
  • финсектор - 37;
  • логистика - 9;
  • СМИ - 2.

Напомним, ранее Токаев сообщил, что предварительный экономический ущерб, нанесенный государству в результате беспорядков, может составить 2-3 млрд долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950422-uscherb-kazahstanskomu-biznesu-ot-besporyadkov-prevysil-95-mlrd-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.