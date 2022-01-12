Полиция опубликовала видео массовых беспорядков и погромов в Талдыкоргане

Погромщики у областного акимата. Кадр из видео: ДП Алматинской области

Опубликовано видео массовых беспорядков и погромов в Талдыкоргане. Кадрами с места событий поделился департамент полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram.

"Уважаемые жители Алматинской области, как вы знаете, на территории нашего региона произошли массовые беспорядки, погромы и мародерства. Радикалы и маргинальная молодежь пытались дестабилизировать обстановку. Разграблены магазины, повреждены административные здания.

При выполнении своего служебного долга по обеспечению правопорядка погибли полицейские и военнослужащие Национальной гвардии. Многие сотрудники областного департамента и управления полиции Талдыкоргана получили телесные повреждения. Все они, рискуя своей жизнью, стойко, мужественно защищали наше спокойствие, с честью выполнив свой служебный долг", - отметил начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев.

На видео были показаны массовые беспорядки на центральной площади в Талдыкоргане. Толпа громила областной акимат и нападала на правоохранителей. Одного из раненых полицейских коллеги несли к скорой помощи.

Также продемонстрирована работа силовиков по обеспечению общественного порядка.

Отметим, что сейчас в Талдыкоргане и в целом по региону ситуация стабилизировалась. Ранее были опубликованы фотографии последствий беспорядков в областном центре.

5 и 6 января погромщики штурмовали акимат Алматинской области, городское управление полиции, здание филиала партии Nur Otan, департамент полиции. Также были предприняты попытки вооруженного захвата СИЗО, но атаки удалось отразить.

Сейчас полицейские задерживают подозреваемых, изымают у них оружие, возбуждают уголовные дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950809-politsiya-opublikovala-video-massovyh-besporyadkov-i-pogromov-v-taldykorgane/