"Кидали камни, сломали дверь": фельдшеры "скорой" Алматы о работе во время погромов

Сергазы Абылаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фельдшеры скорой помощи рассказали о нападении на них во время беспорядков, произошедших в Алматы. Агрессивно настроенные повстанцы пытались помешать им оказывать медицинскую помощь, избили медиков и испортили автомобили "скорой", передает корреспондент NUR.KZ.

Сергазы Абылаев, фельдшер четвертой подстанции, тот день запомнит надолго. 4 января он выехал на вызов, поступивший из ЖК, находящегося на Абая - Наурызбай батыра. Однако до места вызова бригада не доехала.

"По пути нас перехватили сотрудники полиции, сказав, что нужна экстренная помощь для пострадавших сотрудников, которые находятся без сознания. Под сопровождением нас провели на пересечение улиц Сатпаева - Назарбаева.

Нам в машину положили троих пациентов, один был без сознания, еще двое - в тяжелом состоянии. Когда это увидели митингующие, они направились к нам, стали стрелять, сломали в машине боковую дверь. Стекла разбили касками, дубинкой - чем можно. Мы так и поехали без двери", - вспоминает молодой человек.

Сергазы Абылаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

При этом, говорит Сергазы, нападавшие успели открыть заднюю дверь "скорой" и закинули внутрь гранату.

"Они начали нападать и требовали отдать им полицейских. Говорили, что, если мы оказываем помощь силовикам, значит, мы с ними. Но мы не делим людей на гражданских и полицейских.

Мы закрыли дверь, однако кто-то из них успел кинуть камень и ударить дубинкой по голове. Благодаря нашему водителю мы смогли уехать с места происшествия, а пациентов - госпитализировать в Центральную горбольницу, где и им, и нам оказали помощь", - говорит фельдшер.

После этого сотрудникам "скорой" дали приказ не приближаться к местам скопления митингующих и возвращаться на подстанцию. Впоследствии, говорит Сергазы, поступали подозрительные вызовы, которые затем не подтверждались.

Равиль Илахунов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фельдшер Равиль Илахунов тоже дежурил в ночь с 4 на 5 января. В час ночи поступил вызов о том, что на площади Республики много пострадавших.

"Мы выехали и увидели силовиков, которые были избиты и лежали на земле. Стали им оказывать помощь. Напавшие, увидев это, стали избивать меня и водителя. В какой-то момент прилетела граната и взорвалась.

Это отпугнуло избивающих, они убежали. С тремя пострадавшими силовиками мы сели в машину. Когда мы стали отъезжать, карету скорой помощи стали преследовать, в нас кидали камни.

Я хотел отвезти их в ЦГКБ, но дороги были закрыты и мы доставили их в Ауэзовский УП, потому что там было более или менее безопасно. У одного из пострадавших был открытый перелом головы с кровотечением, я обработал и наложил повязку. У другого - перелом плеча. Все они были избиты", - заключил Равиль.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950799-brosali-kamni-slomali-dver-feldshery-skoroy-rasskazali-o-rabote-vo-vremya-pogromov/