60 уголовных дел возбудили после массовых беспорядков в Алматинской области

Талдыкорган. Фото: NUR.KZ

В Алматинской области расследуется 60 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, погромами и мародерством. Часть из них по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, а также кражам и грабежам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Согласно официальной информации, по состоянию на 11 января в регионе возбуждено 60 уголовных дел. Расследование проводится региональными подразделениями полиции и областным департаментом.

"Уголовное производство возбуждено по массовым беспорядкам, убийствам, хищениям оружия, кражам и грабежам, а также по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, неповиновения представителям власти, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и хулиганства. Сейчас производится фиксация и сбор доказательств", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В Талдыкоргане курсируют 35 автопатрулей и около 20 пеших патрулей в составе полицейских и военнослужащих.

Установлены 20 блокпостов, сосредоточенные в центре города. На границе Талдыкоргана дежурят военные и правоохранители, проверяющие въезжающие и выезжающие автомашины.

Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой сохранить запечатленные на видеокамерах и мобильных телефонах факты правонарушений для последующей передачи материалов следственным органам.

Напомним, по состоянию на 10 января в Алматинской области по подозрению в участии в беспорядках, погромах и мародерстве был задержан 431 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950507-60-ugolovnyh-del-vozbudili-posle-massovyh-besporyadkov-v-almatinskoy-oblasti/