Второй день беспорядков в Алматы: что происходит в городе (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы продолжаются беспорядки, очередная вспышка произошла на пересечении улиц Толе би и Момышулы сегодня утром. Корреспондент NUR.KZ побывал на месте происшествия.

На месте разбросаны камни и мусор. Спецназ перегородил дорогу полицейскими машинами, автобусами и даже столами.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники полиции находятся на месте, прикрываясь щитами, один из которых оказался у демонстрантов. Кроме того, произошло задержание одного из участников митинга.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сами демонстранты ведут себя по-разному - кто-то поет гимн, кто-то ругается нецензурной бранью.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Находящийся недалеко от перекрестка модульный пост полиции подвергся нападению - стекла у строения выбиты.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В настоящее время митингующие вновь стягиваются в центр города. В центре снова слышны взрывы светошумовых гранат.

Напомним, начавшиеся в Алматы минувшим вечером митинги превратились в массовые беспорядки. Митингующие прорвались на площадь Республики. Сотрудники силовых структур применяли против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Был избит сотрудник полиции. Протестующие поджигали автомобили, а также разбивали витрины.

Хронологию событий читайте в материале NUR.KZ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949844-vtoroy-den-besporyadkov-v-almaty-chto-proishodit-v-gorode-foto/