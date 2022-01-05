Как работают банки в Казахстане после ночных беспорядков

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Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный Банк Казахстана сообщают о том, что все финансовые организации страны работают в штатном режиме, говорится на официальном сайте ведомства.

По информации агентства, обеспечена бесперебойная работа всех ключевых банковских сервисов БВУ (банков второго уровня) – начисление и получение зарплат, пенсий, пособий, их снятие через банкоматы, предоставление банковских услуг. Банкоматы и терминалы финансовых организаций в полной мере обеспечены наличными средствами.

"Надо отметить, что наблюдаются отдельные временные сбои в работе банковских приложений и платежных терминалов в связи с общими перебоями в сети интернет. Официально заявляем, что фейковые новости о списании кредитов, распространяемые через социальные сети и мессенджеры, не соответствуют действительности", - сообщили в ведомстве.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный Банк Казахстана просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации.

Более подробную информацию о работе офисов и отделений можно получить в Call-центрах банков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949880-kak-rabotayut-banki-v-kazahstane-posle-nochnyh-besporyadkov/