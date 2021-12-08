ЧП на шахте "АрселорМиттал Темиртау" в Абае: официально объявлена причина аварии

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Депутат Гульнара Бижанова на пленарном заседании мажилиса высказалась об аварии на шахте "Абайская", повлекшей гибель шести горняков, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульнара Бижанова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра сообщила, что официально объявлена причина аварии на шахте "Абайская", повлекшей гибель шести горняков.

Это газодинамическое явление с выделением газа метана и выбросом горной массы. Вины работников, как заявляется, нет.

Между тем, по ее данным, за период с 1997 по 2021 годы по причине высокой загазованности угольных пластов на контрактной территории "АрселорМиттал Темиртау" в шахтах погибли и получили травмы 130 человек. При этом она отметила, что условия для аварийности вследствие высокой загазованности пластов остаются критическими.

"Из-за крайне неудовлетворительного состояния материально-технической базы по дегазации и не проведения работ по ее обновлению в процессе эксплуатации между министерством энергетики и "АрселорМиттал Темиртау" еще в 2016 году утверждена дорожная карта, где компания иностранного инвестора приняла и не выполнила обязательства по строительству в 2018 году электростанций с использованием шахтного метана.

В 2019 году уже министерством индустрии и инфраструктурного развития утверждена совместная дорожная карта с компанией о реализации инновационного проекта по утилизации шахтного метана за счет средств инвестора стоимостью 110 млн долларов.

Реализован проект должен быть в текущем году со сроком эксплуатации до 2041 года. Но работы не начаты! Более того, еще в 2009 году с участием МЧС утвержден пятилетний план по капитальному строительству, направленному на проветривание шахт, модернизацию горно-шахтного оборудования, в том числе буровых станков. Так вот, наиболее затратные мероприятия этого плана так и не выполнены", - завила депутат.

Бижанова подчеркнула, что с января этого года Кодексом "О недрах и недропользовании" введен запрет на разработку месторождений угля без проведения необходимых мероприятий по заблаговременной дегазации, программ по вентиляции и пластовой дегазации с последующей утилизацией полученного метана.

"В этой связи настоятельно рекомендуем усилить государственный контроль за выполнением "АрселорМиттал Темиртау" требований Кодекса о недрах, обратив пристальное внимание на обеспечение выполнения взятых на себя инвестором обязательств", - резюмировала она.

Напомним, 7 ноября в результате выброса метана в забое шахты "Абайская" в Карагандинской области погибли 6 человек.

Ранее глава МЧС Юрий Ильин рассказал, что происходило на шахте в Абае в момент выброса метана – с его слов, он был настолько стремительным, что работники получили смертельное отравление за 2-3 минуты. Также ранее в МЧС предположили, на ком лежит вина за этот случай.

Также на днях Ильин рассказал, что стало причиной смерти 17 человек при взрыве в воинской части в Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945945-chp-na-shahte-arselormittal-temirtau-v-abae-ofitsialno-obyavlena-prichina-avarii/