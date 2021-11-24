Мгновенная смерть за 2-3 минуты: что происходило на шахте в Абае во время аварии

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На онлайн-брифинге в РСК Карагандинской области глава МЧС Юрий Ильин рассказал хронологию аварии на шахте в Абае – по его словам, выброс метана там был столь стремительным, что работники получили смертельное отравление за 2-3 минуты, передает корреспондент NUR.KZ.

Концентрация метана росла каждые 20-30 секунд

По словам главы МЧС, в шахте в Абае в день трагедии не было никаких буровых работ – техническая смена вела подготовительные работы, когда концентрация метана вдруг стала нарастать.

"На данном забое вентиляционного штрека, он называется К10, в период со 2 по 4 ноября проводились подготовительные работы по бурению разведывательных и опережающих шуфтов, которые позволяли снизить газодинамическую нагрузку и не допустить выброс метана.

Именно 7 числа в 08:00 заступила техническая смена, которая проводила работы, связанные с продолжением работ по бурению, никакие буровые работы не проводились.

После заступления первой смены в 08:20 были зафиксированы начало выбросов и превышение концентрации метана, которые увеличивались каждые 20-30 секунд. Выброс метана достиг максимального порогового значения в 41%, что является критичным и небезопасным для здоровья", - сообщил Ильин.

Рабочие получили смертельное отравление через 2-3 минуты

По словам Ильина, спасти 64 работников шахты и не допустить возгорания метана удалось благодаря дежурному – он правильно сработал, увидев загазованность.

"Благодаря оперативным действиям по определению загазованности шахты дежурным диспетчером было принято решение об аварийном отключении электроснабжения, была подана команда о превышении концентрации для эвакуации работников.

Благодаря действиям диспетчера удалось избежать больше трагических последствий – жертв было шесть человек, а могли произойти воспламенение и гибель всех 64 человек, которые были в забое", - сообщил глава МЧС.

Он добавил, что авария случилась мгновенно.

"Те шесть человек, которые были в забое, в течение 2-3 минут получили отравление, не совместимое с жизнью.

Благодаря действиям одного из работников шахты, который после того, как увидел отключение электроэнергии, включился в самоспасателя (средство защиты органов дыхания и глаз – прим. ред.) - благодаря его умелым действиям мы сегодня видим, что 2 человека, которые пострадали на шахте (получили отравление и доставлены в больницу - прим. ред.), остались живы", - сообщил Ильин.

Ильин добавил, что выброс метана, который превышал многократно допустимые значения, не позволил людям вовремя включиться в самоспасателя, наступила мгновенная смерть.

Также в МЧС сегодня объявили о выводах комиссии по данной аварии – работники шахты признаны невиновными в случившемся, в аварии на 100% виновато АО "АрселорМиталл".

Напомним, что авария на шахте в Абае унесла жизни шести человек – еще двое получили отравление метаном.

Ранее в МЧС уже называли предварительные причины аварии – это плохая безопасность на объектах, где не было системы автоматического определения концентрации метана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943781-mgnovennaya-smert-za-2-3-minuty-chto-proishodilo-na-shahte-v-abae-vo-vremya-avarii/