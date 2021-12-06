"Выяснилось, что произошла детонация тротила": глава МЧС о взрывах в воинской части под Таразом

Место происшествия. Кадр из видео: очевидцы

Глава МЧС Юрий Ильин на правительственном часе в мажилисе рассказал, что стало причиной смерти 17 человек при взрыве в воинской части в Таразе, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Ильина, из 17 погибших 10 были сотрудниками МЧС. На данный момент, как сообщил министр, продолжаются поиски одного человека – работника Минобороны.

"Задача пожарных, которые выезжают на ликвидацию ЧС, и, в частности, на этот объект – ликвидировать возгорание и не допустить его распространение. Но прежде чем выходить на очаг тушения, всегда проводится разведка и опрашивается руководство объекта на предмет того, существует ли угроза взрыва.

На данном объекте, по заявлению, в том числе, и руководства объекта, и по заявлению руководства министерства обороны, кроме хранения тротила, который при высоких температурах просто выгорает и не должен был сдетонировать, никаких других угроз не было.

Подразделения службы пожаротушения Жамбылского гарнизона встали на обеспечение проливки для охлаждения соседних складов. Но, как сейчас выясняется в ходе следственных мероприятий, произошла детонация непосредственно тротила, который находился на этом складе, где произошло возгорание, что привело к взрыву. Кто виноват – это имеет право определить только суд, следственные мероприятия МВД проводятся", – добавил глава МЧС.

Министр отметил, что пожарные оказывают помощь следственной группе в определении причин взрыва.

"Чтобы не допустить подобных фактов, нашим министерством предпринимаются, совместно с Минобороны в том числе, научные и лабораторные испытания взрывчатых веществ, которые определили бы, что если уже происходит возгорание, то через определенное время, условно, через 20-30 минут, приближаться к данному объекту категорически никому нельзя. Кроме того, министерство обороны имеет собственный инспекторский состав и службу пожаротушения, которые в первом эшелоне должны реагировать на подобные ЧС.

Ну а что касается проверки, то по результатам проверки выявились нарушения. В рамках уголовного дела оно будет дальше расследоваться", – резюмировал Ильин.

Напомним, в конце августа в Жамбылской области на территории склада боеприпасов произошла серия взрывов, в результате которых погибли 17 человек. Еще один числится пропавшим без вести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945525-vyyasnilos-chto-proizoshla-detonatsiya-trotila-glava-mchs-o-vzryvah-v-voinskoy-chasti-pod-tarazom/