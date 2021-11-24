МЧС о ЧП на шахте в Абае: Вина со стороны "АрселорМиттал" – стопроцентная

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Глава казахстанского МЧС на онлайн-брифинге в РСК Карагандинской области сообщил о выводах комиссии, которая расследовала трагическое ЧП на шахте в Абае, где из-за выброса метана погибли шесть шахтеров, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы МЧС Юрия Ильина, причина ЧП на шахте «Абайская» - авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана и выброса горной массы.

«Если говорить о выводах комиссии – данный групповой случай у нас произошел вследствие аварии при исполнении своих трудовых обязанностей на рабочем месте, учету подлежит как несчастный случай на производстве.

Степень вины работников, которые погибли, комиссия установила, что их 0%. То есть вина работников, которые погибли в шахте, не признана. Степень вины работодателя со стороны "АрселорМиттал" – 100%», - заявил Ильин.

По его словам, компания не проводила необходимые мероприятия на производстве – не только в ближайший период. Это могло спровоцировать аварию.

"АО «АрселорМиттал Темиртау» ответственно в том, что являясь владельцем опасного предприятия, не обеспечило безопасные условие труда и предотвращение любых рисков на рабочих местах при ведении горных работ, а также не обеспечил в полном объеме осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий", - сообщили в МЧС.

Напомним, что подробнее о ЧП на шахте в Абае можно прочитать здесь – жертвами аварии с выбросом метана стали 6 человек, еще 2 человек получили сильное отравление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943776-mchs-o-chp-na-shahte-v-abae-vina-so-storony-arselormittal-stoprotsentnaya/