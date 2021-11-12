ЧП на шахте "Абайская": Ильин озвучил возможные причины трагедии

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Глава МЧС в сенате озвучил предварительные причины трагедии на шахте "Абайская" в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ильин напомнил, что 7 ноября в результате выброса метана в забое шахты "Абайская" погибли 6 человек.

Министр отметил, что его ведомство неоднократно заявляло о неудовлетворительном состоянии промышленной безопасности на объектах "АрселлорМиттал Темиртау".

"Инспекторами на постоянной основе выявлялись систематические нарушения требований безопасности, связанные с ведением горных работ. Предварительно, причиной аварии могли стать дегазация угольных пластов, отсутствие системы автоматического определения концентрации метана на некоторых участках и другие нарушения", - отметил глава МЧС.

По его словам, на сегодняшний день работы на данном угольном разрезе приостановлены.

"Сейчас работает государственная комиссия. Было установлено, что одномоментно произошел выброс более 8 тысяч кубических метров метана непосредственно в шахте. Мы наблюдали - по сработке датчиков обнаружения метана - резкий всплеск, до свыше 41% концентрации метана, именно в забое, и произошел обвал горной массы порядка 100 тонн", - добавил министр.

По его словам, на сегодня работы по уборке отвалов продолжаются.

"Думаю, к концу дня они будут завершены. После сегодняшнего правительственного часа я, как председатель комиссии, выезжаю туда для определения первичных причин возникновения подобной аварии, что послужило причиной", - подчеркнул Ильин.

Напомним, ранее выжившие после ЧП шахтеры рассказали, как им удалось спастись.

Сообщалось также, что отец одного из погибших рабочих раскритиковал условия работы на шахте "Абайская". По его словам, шахтеров там "за людей не считают".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941865-chp-na-shahte-abayskaya-ilin-ozvuchil-vozmozhnye-prichiny-tragedii/