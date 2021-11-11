"Газ! Уходим!": выжившие в Абае шахтеры рассказали, как их спасли погибшие коллеги

Көрнекі сурет: pixabay.com

Двое шахтеров, выживших при ЧП на шахте "Абайская" в Карагандинской области, рассказали о пережитом.

Как передает телеканал "Астана", две горняков Элайдын Зейналов и Женис Маралбаев до сих пор находятся в больнице.

По словам мужчин, они остались в живых только благодаря своим погибшим коллегам. Шестеро горняков, прошедших вперед, заподозрили неладное и успели предупредить старших шахтеров.

"Ребята, которые подготовкой занимаются, стали говорить нам: "Газ! Уходим!". Я развернулся и стал уходить. И, все, больше ничего не помню. Тут пыль поднялась, ветер стал нас выдувать оттуда, как будто струей выдувало. Я где-то час там лежал. Слава Аллаху что живой остался. Погибшим вечная память! Все хорошие ребята были, никогда их не забуду", - говорит Элайдын Зейналов.

По информации КТК, все восемь шахтеров находились рядом с эпицентром, и то, что двоим из них удалось выжить, они считают настоящим чудом.

Теперь мужчин ждет лечение и реабилитация, после чего они должны пройти комиссию на профпригодность и, если результаты будут хорошие, скорее всего, вернутся на шахту, ведь в маленьком городке не так просто найти работу.

Напомним, 7 ноября в Карагандинской области на шахте "Абайская" произошло ЧП. В результате выброса метана на шахте погибли шесть человек, еще двое пострадали. По данному факту создана госкомиссия, которая должна установить все обстоятельства и причины трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941791-gaz-uhodim-vyzhivshie-v-abae-shahtery-rasskazali-kak-ih-spasli-pogibshie-kollegi/