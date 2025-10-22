"Я устала реветь одна": переписку девушки и обвиняемого в ее убийстве зачитали в Атырау

В Атырау в суде зачитали переписку между убитой Яной Легкодимовой и одним из подозреваемых в преступлении. Сообщения датированы концом сентября - менее чем за месяц до ее гибели, передает "Ак Жайык".

Чтение заняло несколько часов. Из строк, где сначала слышна нежность, постепенно проступают усталость, ревность и разочарование. С каждой неделей тон становится все холоднее - будто между ними уже не чувство, а спор, кто первый отступит.

"Ты мне нужен. Любым тебя принимаю, уважаю. Встретишь меня после работы?" - писала Яна.

"Зачем?" - отвечал он.

"Погода хорошая. Точно не хочешь прогуляться?" - спрашивала девушка.

"Сейчас - нет", - писал подсудимый.

Она пыталась сохранить контакт, он все чаще уходил в молчание.

"Не нужно нервировать меня зря. Я все расскажу. Со мной договориться нельзя. Ты доводишь. Не нужно меня морозить. Ты игноришь. Я устала реветь. Я не буду реветь одна!" - писала Яна.

"От того, что ты мне угрожаешь, легче тебе не станет. Ты тупо сделаешь больно другому человеку. Я бессердечный", - отвечал ей парень.

Иногда - короткое "Приедь, пожалуйста". И "Ок" в ответ.

"Можно просто видеться, чтобы получать удовольствие. Это не любовь - это уже что-то страшное", - писал он.

Она не сдавалась: "Я хотела вписаться в твою жизнь. Знай я, как все произойдет, я бы снова через это прошла".

Позже разговоры стали сводиться к попыткам разорвать отношения.

"Я просто позвонила, чего ты злишься. Раньше у тебя было не меньше дел, но ты не игнорил. Я прошу - закончи все это, пошли меня уже. Я хочу, чтобы не было возможности вернуться", - писала девушка.

"Давай обнимемся и попрощаемся", - отвечал подсудимый.

"Ты только со мной расстаешься, а не с другим человеком. Бросай сразу всех", - писала Яна.

"Своим молчанием я делаю менее больно. Если любишь - не требуй и не угрожай. Пока сама не отпустишь, никакие посылания не помогут. Я делаю больно своим существованием. Мне умереть?" - отвечал мужчина.

"Мы не общаемся", - писала девушка.

"Но если я не могу себя дать. Ты мне ставишь условия, угрожаешь. Уйми себя. Меня угрозами не удержишь. Никогда не думал, что я буду так бороться за свободу от тебя. Я хочу уйти, я мудак. Но не лезь в мою семью и к другому человеку", - отвечал он.

Эти строки зачитывали в зале суда. Подсудимый, сидя за стеклянным боксом, не избегал взгляда присутствующих. Он сидел спокойно, даже уверенно.

Из переписки, зачитанной ранее, видно, что их отношения начинались иначе. Там были признания, забота и внимание. Мужчина умел произвести впечатление - обаятельный, ухоженный, подкупающий уверенностью. Он красиво ухаживал, дарил цветы, готовил для нее, поднимал на руках до шестого этажа.

Тогда Яна не знала, что у него уже есть девушка. Об этом она узнала позже и восприняла как предательство. Это стало переломным моментом. После этого парень болезненно реагировал на упоминания имени своей невесты. По его требованию они перестали произносить его вслух и стали называть просто "другим человеком". Яна приняла это правило, чтобы не потерять возможность хоть как-то оставаться рядом.

Мама девушки Галина Легкодимова говорит, что для дочери все это было впервые.

"Несмотря на все ее достижения в учебе и карьере, она оставалась ребенком. С этим человеком у нее все было впервые. Это была первая любовь", - сказала она.

Напомним, вечером 18 октября 2024 года жительница Атырау Яна Легкодимова вышла из дома и пропала без вести. В пресс-службе ДП региона тогда рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Мать Яны Легкодимовой Галина рассказала о своей дочери. Оказалось, что девушка вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека, который, предположительно, мог стать ее убийцей.

Тело девушки удалось обнаружить только в июне этого года. В августе началось рассмотрение дела в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

По версии следствия, Яну Легкодимову убили в Атырау и выбросили в реку Урал. В этом подозревают ее знакомого вместе с подельником. Согласно материалам дела, погибшая хотела раскрыть измену и разорвать отношения с одним из подсудимых.

На предварительном слушании двое обвиняемых отказались от суда присяжных, заявив, что не хотят, чтобы их судили горожане.

Также прокурор зачитал переписку подсудимых, по которой следствие восстановило ход событий и пришло к выводу, что убийство обсуждалось заранее и с поразительной холодностью - между разговором о донере, пиве и планах на вечер.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.