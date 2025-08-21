jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Люди против нас": обвиняемые в убийстве девушки в Атырау отказались от суда присяжных

      Опубликовано:

      Яна Легкодимова
      Яна Легкодимова. Фото: azh.kz

      В Атырау на предварительном слушании обвиняемые в убийстве 23-летней Яны Легкодимовой отказались от суда присяжных и попросили о рассмотрении их дела судьей, передает "Ак Жайык".

      На предварительном слушании двое обвиняемых отказались от суда присяжных, заявив, что не хотят, чтобы их судили горожане.

      "Хочу, чтобы рассматривал профессиональный судья. Дело резонансное, люди будут против нас", - сказал один из подсудимых. Второй поддержал это решение.

      Основное разбирательство с допросом свидетелей и исследованием доказательств назначили на 17 сентября. Перенос связан с тем, что новый адвокат подсудимых попросил время для изучения материалов дела.

      Напомним, вечером 18 октября 2024 года жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести. В пресс-службе ДП региона тогда рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

      Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

      Мать Яны Легкодимовой Галина рассказала о своей дочери. Оказалось, что девушка вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека, который, предположительно, мог стать ее убийцей.

      Тело убитой девушки удалось обнаружить только в июне этого года. Экспертиза подтвердила, что были найдены останки Яны Легкодимовой.

      В августе началось рассмотрение дела в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

      По версии следствия, Яну Легкодимову убили в Атырау и выбросили в реку Урал. В этом подозревают ее знакомого вместе с подельником. Согласно материалам дела, погибшая девушка хотела раскрыть измену и разорвать отношения с одним из подсудимых.

