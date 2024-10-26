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Убитая в Атырау 23-летняя девушка вела дневник

Опубликовано:

Яна Легкодимова
Яна Легкодимова. Фото: azh.kz

Убитая в Атырау 23-летняя Яна Легкодимова вела дневник. Об этом рассказала мать погибшей. Поиски тела девушки в реке Урал в районе села Талдыколь ведут до сих пор, передает "Ак Жайык".

Яна родилась 31 августа 2001 года в Акжаикском районе Западно-Казахской области. Она закончила школу с красным аттестатом и получила грант в Атырауский УНиГ, где училась по специальности "нефтегазовое дело".

Как только стало известно о получении гранта, их маленькая семья, состоящая только из матери и дочери, переехала в Атырау.

После получения диплома Яна сразу же выразила желание продолжить обучение и поступила в магистратуру. Этим летом она получила степень магистра. Во время обучения девушка работала в Атырауском казахском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте в должности разработчика.

"У нее было много проектов, которые были защищены в Астане. В планах было защитить докторскую диссертацию. В августе она слетала в Астану и успешно сдала тест на знание казахского языка, а в сентябре сдала английский. Это было нужно для аспирантуры. Дочь планировала продолжить обучение со второго полугодия", - говорит мама Яны Галина. 

По словам женщины, Яна была очень целеустремленной. А в КазНигри она была ценным сотрудником не только по части своих профессиональных навыков. Коллеги отзываются о ней как о доброй, отзывчивой девушке, которая всегда готова была помочь и словом, и делом.

Как рассказала Галина, в день трагедии она сама находилась в Актау в командировке.

"В 22.03 18 октября мы переписывались с дочерью, она планировала поужинать, лечь спать. Впереди были выходные, и она хотела хорошо выспаться. На следующий день я все еще находилась в другом городе и утром позвонила дочери по видеосвязи. Телефон был недоступен. Это было необычно, так как Яна всегда заряжала телефон, и я могла позвонить ей в любое время, она всегда отвечала.

Я предположила, что она все еще спит, а зарядка на телефоне села. В течение дня она также не выходила на связь. К вечеру я попросила сестру сходить к нам домой. С eе слов, во всех комнатах горел свет, а самой Яны не было дома. Верхняя одежда дочери висела в коридоре. Зарядка, наушники тоже были дома - она без этих вещей не уходила никогда.

Полагаю, что общение с предполагаемым убийцей происходило в машине, поэтому она не надела куртку.

20 октября я вылетела в Атырау и сразу же пошла в полицию с заявлением о пропаже. Официально нам не назвали имя этого человека, но я предполагаю, кто это. У нее не было парня никогда, она ни с кем не встречалась, так как всегда говорила, что в первую очередь - учеба и карьера, а потом уже и отношения. Но к этому человеку в последнее время она выходила после его звонка", - поделилась Галина.

Как выяснилось, Яна вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека, который, предположительно, мог стать ее убийцей. В дневнике были описаны некоторые моменты, связанные с человеком, помеченным Яной литерой Р.

"У нее в дневнике было написано, что они ежедневно переписываются. Как я поняла, Р. приезжал, она выходила к нему, они сидели в машине, после она всегда возвращалась домой. У ее друзей я взяла номер этого человека и позвонила ему с вопросом, видел ли он мою дочь.

Он ответил, что не видел ее больше недели и что разговаривал с ней давно и то по работе. Во время разговора он заикался. После я спросила у друзей Яны, заикается ли он, и они ответили, что у него нет речевых дефектов. До сих пор я не знаю имя убийцы моей дочери, полицейские сказали, что это тайна следствия. Дневник Яны тоже сейчас находится у полицейских", - рассказала женщина.

В ДП Атырауской области сообщили, что задержаны два человека. По данным стражей порядка, девушка была убита, а ее тело сбросили в Урал.

25 октября Галина Легкодимова обратилась в социальных сетях к акимату Атырауской области с просьбой увеличить количество техники и людей в поисках Яны.

"Мое материнское сердце разрывается от боли утраты. Я даже не могу похоронить своего ребенка, потому что тело ее не найдено. Я прошу вашей помощи, найдите мне мою дочь, чтобы у нее хотя бы была могила, на которую я могла бы приходить", - написала Галина.

После обращения матери в пресс-службе областного акимата сообщили, что ДП и ДЧС было поручено усилить розыскные мероприятия, увеличить количество групп, участвующих в поисках. Помимо этого, руководство эти двух учреждений пообещало встретиться с мамой Яны и держать в курсе всех этапов розыскных мероприятий.

Напомним, 18 октября жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести. Позже в пресс-службе ДП региона рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование. Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Также ранее женщину, пропавшую полгода назад, нашли мертвой в степи в Павлодарской области. 44-летняя казахстанка ушла из дома в неизвестном направлении в апреле этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178909-ubitaya-v-atyrau-23-letnyaya-devushka-vela-dnevnik/

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