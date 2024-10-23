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Похитили и убили: двух человек задержали после пропажи 23-летней девушки в Атырау

Опубликовано:

Девушка идет по улице
Девушка. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

В Атырау пропала 23-летняя горожанка. Было возбуждено уголовное дело по двум уголовным статьям. Задержаны двое подозреваемых в ее похищении и убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Telegram-канале Atyrau Online появилась информация, что 18 октября жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести.

"В настоящее время организованы всесторонние поисковые работы", - говорилось в посте.

Как сообщает пресс-служба ДП Атырауской области, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

"Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии с интересами следствия.

Ранее женщину, пропавшую полгода назад, нашли мертвой в степи в Павлодарской области. 44-летняя казахстанка ушла из дома в неизвестном направлении в апреле этого года.

А пропавшую близ Алматы в ноябре 2023 года женщину нашли живой. После чего ее передали родственникам в целостности и сохранности.

В Астане нашли 48-летнего мужчину, которого искали родственники с 2020 года. После долгих лет неизвестности он воссоединился со своей семьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177843-pohitili-i-ubili-dvuh-chelovek-zaderzhali-posle-propazhi-23-letney-devushki-v-atyrau/

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