Похитили и убили: двух человек задержали после пропажи 23-летней девушки в Атырау

В Атырау пропала 23-летняя горожанка. Было возбуждено уголовное дело по двум уголовным статьям. Задержаны двое подозреваемых в ее похищении и убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Telegram-канале Atyrau Online появилась информация, что 18 октября жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести.

"В настоящее время организованы всесторонние поисковые работы", - говорилось в посте.

Как сообщает пресс-служба ДП Атырауской области, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

"Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии с интересами следствия.

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