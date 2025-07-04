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    Происшествия

      В Атырау нашли тело убитой в октябре прошлого года девушки

      Опубликовано:

      Яна Легкодимова
      Яна Легкодимова. Фото: azh.kz

      Тело убитой 8 месяцев назад девушки нашли в Атырау - трагедия произошла в октябре 2024 года. Мать намерена в ближайшее время похоронить убитую дочь, пишет "Ак Жайык".

      По официальной версии, 18 октября 22-летняя девушка вышла из дома после звонка знакомого. Домой она больше не вернулась.

      Отыскать подозреваемых помог дневник девушки.

      Однако поиски тела заняли 8 месяцев - с октября по декабрь они не дали результатов, после река Урал замерзла, искать тело снова начали весной.

      Как пишет издание, 20 июня было обнаружено тело. После экспертиза подтвердила, что это - Яна Легкодимова, погибшая в октябре.

      "Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Туда, где она родилась. Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание", — рассказала ее мать Галина.

      Напомним, вечером 18 октября жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести. В пресс-службе ДП региона рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

      Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

      Мать Яны Легкодимовой Галина рассказала о своей дочери. Оказалось, что девушка вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека, который, предположительно, мог стать ее убийцей.

      Галина Легкодимова тогда также обратилась в социальных сетях к акимату Атырауской области с просьбой увеличить количество техники и людей в поисках Яны.

      В ноябре 2024 года сообщалось, что в поисках тела Яны участвуют пять единиц техники, семь лодок ДЧС и департамента полиции, а также более 20 человек.

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