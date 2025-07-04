В Атырау нашли тело убитой в октябре прошлого года девушки

Тело убитой 8 месяцев назад девушки нашли в Атырау - трагедия произошла в октябре 2024 года. Мать намерена в ближайшее время похоронить убитую дочь, пишет "Ак Жайык".

По официальной версии, 18 октября 22-летняя девушка вышла из дома после звонка знакомого. Домой она больше не вернулась.

Отыскать подозреваемых помог дневник девушки.

Однако поиски тела заняли 8 месяцев - с октября по декабрь они не дали результатов, после река Урал замерзла, искать тело снова начали весной.

Как пишет издание, 20 июня было обнаружено тело. После экспертиза подтвердила, что это - Яна Легкодимова, погибшая в октябре.

"Теперь хотя бы можно похоронить. Как только мне выдадут тело, я отвезу дочь в Чапаево, под Уральском. Туда, где она родилась. Это горе не уходит, но появляется хоть какая-то точка. Я надеюсь, что виновные понесут наказание", — рассказала ее мать Галина.

Напомним, вечером 18 октября жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести. В пресс-службе ДП региона рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Мать Яны Легкодимовой Галина рассказала о своей дочери. Оказалось, что девушка вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека, который, предположительно, мог стать ее убийцей.

Галина Легкодимова тогда также обратилась в социальных сетях к акимату Атырауской области с просьбой увеличить количество техники и людей в поисках Яны.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в поисках тела Яны участвуют пять единиц техники, семь лодок ДЧС и департамента полиции, а также более 20 человек.