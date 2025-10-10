"Души, ломай шею": в суде зачитали переписку обвиняемых в убийстве девушки в Атырау

В суде в Атырау продолжается рассмотрение дела об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Прокурор зачитал переписку подсудимых, по которой следствие восстановило ход событий, передает "Ак Жайык".

Из переписки следует, что убийство обсуждалось заранее и с поразительной холодностью - между разговором о донере, пиве и планах на вечер.

"После дела пиво потом", - писал один из обвиняемых.

"Души, ломай шею", - отвечал другой.

Судя по сообщениям, обсуждалось, "куда девать тело" и "как сделать все без следов".

"Кости останутся, не сгорит ничего", - писал подсудимый.

"Я в целом уже забил. Пиво норм", - добавил он позже.

По материалам суда, после убийства, избавившись от тела, мужчины пошли пить пиво и виски. Ни в одном из сообщений нет ни страха, ни сожаления. Только короткие фразы, бытовые разговоры и веселые эмоджи.

Судебное заседание было открытым, но без журналистов и общественных наблюдателей. Подключились лишь несколько слушателей онлайн.

Как сообщает издание, на процессе стало известно, что отец одного из подсудимых - полицейский на пенсии из Ганюшкино, а один из родственников другого обвиняемого работает в акимате Курмангазинского района.

По мнению матери погибшей, родственные связи могли иметь значение на этапе следствия.

"Когда я только подала заявление о пропаже дочери, подсудимый пришел в полицию вместе со своим родственником-госслужащим. В тот же день его отпустили. И каждый раз, когда его вызывали до официального ареста, он приходил не один - с тем же родственником", - рассказала мать погибшей девушки Галина Легкодимова.

Напомним, вечером 18 октября 2024 года жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести. В пресс-службе ДП региона тогда рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Мать Яны Легкодимовой Галина рассказала о своей дочери. Оказалось, что девушка вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека, который, предположительно, мог стать ее убийцей.

Тело девушки удалось обнаружить только в июне этого года. Экспертиза подтвердила, что были найдены останки Яны Легкодимовой.

В августе началось рассмотрение дела в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

По версии следствия, Яну Легкодимову убили в Атырау и выбросили в реку Урал. В этом подозревают ее знакомого вместе с подельником. Согласно материалам дела, погибшая хотела раскрыть измену и разорвать отношения с одним из подсудимых.

На предварительном слушании двое обвиняемых отказались от суда присяжных, заявив, что не хотят, чтобы их судили горожане.

