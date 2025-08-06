Хотела раскрыть измену: стали известны подробности убийства 23-летней девушки в Атырау

По версии следствия, в октябре прошлого года 23-летнюю Яну Легкодимову убили в Атырау и выбросили в реку Урал ее же знакомый вместе с подельником. Тело нашли только этим летом, передает "Ак Жайык".

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области начинается рассмотрение дела об убийстве Яны Легкодимовой. Дело рассматривает судья Зарема Хамидуллина.

Следственные органы завершили расследование этого резонансного преступления, совершенного в октябре 2024 года в Атырау. Подсудимыми по делу проходят двое молодых мужчин: 24-летний инженер из Курмангазинского района и 25-летний электрик из того же района. Убийство, по данным следствия, было заранее спланировано и совершено с особой жестокостью.

Инженер познакомился с Яной Легкодимовой во время учебы в университете нефти и газа в Атырау. Между ними завязались отношения, однако парень скрывал, что у него уже есть постоянная девушка. Отношения с Яной продолжались втайне, пока она не узнала об измене. Между ними начались ссоры. Яна хотела рассказать обо всем другой девушке и разорвать отношения.

Как считает следствие, опасаясь разоблачения, парень принял решение убить Легкодимову. Он предложил своему знакомому 500 тысяч тенге за помощь. Тот согласился.

Через мессенджер "ВКонтакте" они начали обсуждать возможные способы убийства: удушение, отравление, инсценировка самоубийства, сброс с балкона, утопление. Остановились на удушении. Также они планировали уничтожить улики - в частности, удалить переписку из телефона Яны.

Первую попытку они предприняли 18 октября. Инженер привел Яну в свою квартиру, где уже прятался его знакомый. Там они угрожали девушке, требуя молчания. Тогда убийство отложили, парень отвез Яну домой.

Но уже ночью конфликт вспыхнул с новой силой. Один подсудимый снова вызвал другого - и они реализовали свой план.

Когда Яна попыталась покинуть автомобиль, ее силой втолкнули обратно. Как считает обвинение, инженер собственными руками задушил девушку, а затем подсудимые похитили ее мобильный телефон и поехали в сторону села Талдыколь, где сбросили тело в реку Урал.

Позже они вернулись в город и, по данным следствия, отправились в бар "отметить" совершенное.

Спустя восемь месяцев, 20 июня этого года, на берегу Урала обнаружили человеческие останки. Экспертиза установила, что они принадлежат Яне. Мать похоронила дочку в ЗКО. Причину смерти установить не удалось из-за разложения останков, однако судмедэксперты зафиксировали следы посмертных повреждений.

В итоге парня погибшей девушки обвинили по п.7 ч.2 ст.99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.1 ч.2 ст.188 (Кража). Его знакомого обвинили по п.7, 8 ч.2 ст.99 (Убийство по сговору и по найму) и по той же статье за кражу.

Напомним, вечером 18 октября 2024 года жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести. В пресс-службе ДП региона тогда рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Мать Яны Легкодимовой Галина рассказала о своей дочери. Оказалось, что девушка вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека, который, предположительно, мог стать ее убийцей.

Галина Легкодимова тогда также обратилась в социальных сетях к акимату Атырауской области с просьбой увеличить количество техники и людей в поисках Яны.

В ноябре 2024 года сообщалось, что в поисках тела Яны участвуют пять единиц техники, семь лодок ДЧС и департамента полиции, а также более 20 человек.

Однако тело удалось обнаружить только в июне этого года. Экспертиза подтвердила, что найдены останки Яны Легкодимовой, погибшей в октябре.

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