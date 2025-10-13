jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Изнасилование, убийство и похищение в Талгаре: главному фигуранту вменяют 12 статей

      Опубликовано:

      Мужчина в наручниках за решеткой
      Мужчина за решеткой в наручниках. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

      Завершено досудебное расследование по громкому делу в Талгаре: главному фигуранту предъявили обвинения сразу по 12 статьям УК РК, включая убийство, похищение и изнасилование, передает NUR.KZ.

      Адвокат потерпевших Асылбек Абдраимов на своей странице в Instagram сообщил, что в Талгаре завершено досудебное расследование по резонансному делу.

      Он рассказал, что совместно с коллегой, адвокатом Жандосом Палмановым, в интересах потерпевших приступил к ознакомлению с материалами дела.

      "Объявлено об окончании досудебного расследования. Мы с коллегой Жандосом Палмановым полностью участвовали в ходе следствия. На все доводы, которые потерпевшие излагали, а также сторона защиты, мы, адвокаты, заявляли ходатайства о проведении некоторых следственных действий и экспертиз - все они были удовлетворены", - уточнил адвокат.

      Асылбек Абдраимов отметил, что следствием проведен полный комплекс экспертиз и процессуальных действий, и сейчас идет подготовка к суду.

      "Главным фигурантом дела является гражданин Е. Его действия квалифицированы по статьям: 99 ч.2 п.7 (Убийство), 125 ч.3 п.2-1 (Похищение человека), 120 ч.1 (Изнасилование), 121 ч.1 (Насильственные действия сексуального характера), 190 ч.3 п.4 (Мошенничество), 147 ч.5 (Нарушение неприкосновенности частной жизни), 149 ч.2 (Нарушение неприкосновенности жилища), 115 (Угроза убийством), 287 ч.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), 288 ч.1 (Незаконное изготовление оружия), 200 ч.1 (Угон) и 132 ч.4 УК РК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений).

      Граждане А. и К. - несовершеннолетние. Им инкриминируются статьи 99 ч.2 п.7 (Убийство) и 125 ч.3 п.2-1 УК РК (Похищение)", - написал адвокат.

      Он уточнил, что все необходимые следственные действия и экспертизы завершены, и поблагодарил руководство и сотрудников Департамента полиции Алматинской области и прокуратуры региона за конструктивное взаимодействие и соблюдение законности.

      Напомним, в сентябре стало известно, что в Талгаре произошли убийство и похищение ребенка. Возбуждены уголовные дела.

      "По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся", - сообщили в полиции.

      Позже спецназ освободил ребенка. Адвокат Гаухар Сарыева рассказала подробности трагедии. По ее словам, похищенной девочке наложили 8 швов на язык.

      А в прокуратуре сообщили, что после убийства мужчины, а также похищения девочки было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц.

      Интервью дала беременная жительница Талгара Балзия Абилаева, мужа которой убили во дворе собственного дома. Родственники утверждали, что подозреваемый также изнасиловал сестру погибшего. По их словам, потерпевшая написала заявление, но вместо ареста мужчину просто выпустили на свободу.

      Адвокат семьи пострадавшей в Талгаре девушки Гаухар Сарыева заявила, что родственники подозреваемого "перекладывают вину на жертву".

