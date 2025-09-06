Спецназ освободил похищенного ребенка в Талгаре

В пресс-службе МВД сообщили об освобождении похищенного ребенка и задержании подозреваемого в убийстве местного жителя, передает NUR.KZ.

"Только что спецназ полиции успешно провел операцию по освобождению малолетней. Ребенок освобожден, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - заявили в ведомстве.

Министр внутренних дел держит ход спецоперации на личном контроле.

"Подозреваемого задержали. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осматривают врачи", - сообщили в МВД.

Ранее в МВД сообщили, что подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся. Его личность и местонахождение установлены, принимаются меры к задержанию

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.