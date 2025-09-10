Изнасилование, убийство и похищение в Талгаре: адвокат пострадавшей заявила о хейте

Адвокат семьи пострадавшей в Талгаре девушки Гаухар Сарыева заявила, что родственники подозреваемого обвиняют ее подопечную в знакомстве с мужчиной, передает NUR.KZ.

Как рассказала адвокат на своей странице в Instagram, сегодня начался хейт со стороны родственников подозреваемого.

"Они пытаются обвинить саму девушку в том, что она якобы "виновата", потому что познакомилась с ним", - пояснила Гаухар Сарыева.

Юрист подчеркнула, что никто не застрахован и не желает встретить человека, который потом окажется агрессивным или опасным, но это может произойти с каждым.

"Перекладывать вину на жертву - значит оправдывать преступника. Это вторичное насилие, от которого страдает не только сама потерпевшая, но и все общество. Погиб человек. Маленькая девочка перенесла операцию. И все это произошло не из-за того, что кто-то "познакомился не с тем человеком", а потому что преступника вовремя не остановили. Виновен только тот, кто совершил преступление. Такие люди умеют делать красивые "сюрпризы, подарки"… Но за этой маской скрывается жестокость", - отметила адвокат.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Талгаре произошли убийство и похищение ребенка. Возбуждены уголовные дела.

"По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся", - сообщили в полиции.

Позже спецназ освободил ребенка. Адвокат Гаухар Сарыева рассказала новые подробности о трагедии. По ее словам, похищенной девочке наложили 8 швов на язык.

А в прокуратуре сообщили, что после убийства мужчины, а также похищения девочки было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц.

Интервью дала беременная жительница Талгара Балзия Абилаева, мужа которой несколько дней назад убили во дворе собственного дома. Родственники утверждают, что больше месяца назад подозреваемый изнасиловал сестру погибшего. По их словам, потерпевшая написала заявление, но вместо ареста мужчину просто выпустили на свободу.

