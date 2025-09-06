Убил мужчину и похитил ребенка: новое преступление потрясло Талгар

Информация о том, что в Талгаре неизвестный застрелил мужчину и похитил маленькую девочку появилась в соцсетях. В полиции сообщили подробности.

О преступлении на своей странице в Instagram рассказала адвокат Гаухар Сарыева.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МВД, по фактам убийства мужчины и похищения ребенка возбуждены уголовные дела.

"По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся. Его личность и местонахождение установлены, принимаются меры к задержанию", - сообщили в пресс-службе ДП.

