"Приставил нож к шее и пригрозил": вдова убитого в Талгаре мужчины рассказала подробности ЧП

Жительница Талгара Балзия Абилаева, мужа которой несколько дней назад убили во дворе собственного дома, рассказала подробности трагедии, сообщает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, беременная жена убитого день трагедии вспоминает с ужасом. По ее словам, всего за несколько дней до этого подозреваемый уже врывался к ним в дом, когда она была вместе с детьми. По словам женщины, ее тогда избили.

"Мы с мужем готовились пойти на базар. Он мне сказал, чтобы я оделась, а пока он пойдет в магазин. Я написала, что жду его с мамой. В какой-то момент к нам подошел этот подозреваемый вместе с двумя мужчинами. У них было по два ножа. Он приставил нож к моей шее и пригрозил, что убьет.

Свекрови приложил ружье ко лбу, сказав, что убил ее сына. Я не поверила. Вышла на улицу, а там он лежит весь в крови", - рассказала супруга погибшего Балзия Абилаева.

Родственники утверждают, что больше месяца назад тот же человек изнасиловал сестру погибшего. Родные сами поймали подозреваемого и отвезли в полицию. По их словам, потерпевшая написала заявление, но вместо ареста мужчину просто выпустили на свободу.

"Он каждый раз пытался мстить нам за то, что мы его сдавали в полицию", - рассказала адвокат Гаухар Сарыева.

В селе уже простились с погибшим. Ему было всего 27 лет. У него остались трое детей и беременная жена. Родные требуют самого строгого наказания и отрытого суда для виновных.

Напомним, на прошлой неделе в МВД сообщили, что по факту убийства и похищения в Талгаре возбуждены уголовные дела.

"По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся".

Позже спецназ освободил ребенка. Адвокат Гаухар Сарыева рассказала новые подробности о трагедии, которая произошла накануне в Талгаре, когда мужчина похитил ребенка и убил местного жителя. По ее словам, похищенной девочке наложили 8 швов на язык.

А в прокуратуре сообщили, что после убийства мужчины, а также похищения девочки, было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.