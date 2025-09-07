"Сбросился на машине вместе с ребенком": похищенной в Талгаре девочке наложили 8 швов на язык
Адвокат Гаухар Сарыева рассказала новые подробности о трагедии, которая произошла накануне в Талгаре, когда мужчина похитил ребенка и убил местного жителя, передает NUR.KZ.
Накануне адвокат Гаухар Сарыева рассказала о ЧП в Талгаре: неизвестный застрелил мужчину и похитил маленькую девочку. Эту информацию подтвердили в полиции.
Позже адвокат на своей странице в Instagram рассказала о самочувствии ребенка. В stories она сообщила, что похищенной девочке была проведена операция, ей наложили 8 швов на язык.
"Преступник сбросился на машине вместе с ребенком. Повреждения и ссадины она получила тогда, он ее не трогал. Она родилась в рубашке.
Хорошо, что сама потерпевшая в тот момент находилась у соседа дома, она ставила систему онкобольному соседу. В это время преступник приехал, чтобы забрать ее и ребенка. Не представляю, что было бы, если бы он застал ее дома", - рассказала адвокат.
Ранее в МВД сообщили, что по факту убийства и похищения возбуждены уголовные дела.
"По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся".
Позже спецназ освободил ребенка.
