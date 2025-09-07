Изнасилование, убийство и похищение: на полицию Талгара завели уголовное дело из-за бездействия

В Талгаре после убийства мужчины, а также похищения девочки, было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как указано в сообщении, прокуратура области возбудила уголовное дело по факту бездействия должностных лиц управления полиции Талгарского района.

Сообщается, что бездействие выразилось "в непринятии должных мер и задержанию подозреваемого в изнасиловании, совершившего резонансное убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района".

"Дело принято в производство специальных прокуроров, ход расследования находится на особом контроле прокуратуры области. Прокуратура предупреждает об ответственности за распространение недостоверной информации и просит верить только официальным источникам", - добавили прокуроры.

Ранее адвокат Гаухар Сарыева рассказала новые подробности о трагедии, которая произошла накануне в Талгаре, когда мужчина похитил ребенка и убил местного жителя.

Также в МВД сообщили, что по факту убийства и похищения возбуждены уголовные дела.

"По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата потерпевшей. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся".

Позже спецназ освободил ребенка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.