Брат Куандыка Бишимбаева амнистирован

Бахытжан Байжанов, брат Куандыка Бишимбаева, осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре 2023 года, амнистирован, передает NUR.KZ.

Информацию о том, что судебный акт вступил в законную силу, подтвердили в пресс-службе суда Акмолинской области.

Напомним, ранее в Степногорске суд рассмотрел прошение об амнистии Бахытжана Байжанова. Постановлением суда представление учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному было удовлетворено. В соответствии с Законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" мужчине сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы. Но на тот момент судебный акт еще не вступил в законную силу.

Само преступление произошло 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны, где в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы.

Также суд признал его брата Бахытжана Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

26 июня прошлого года суд Астаны оставил приговор без изменений.

В июле этого года стало известно, что Бахытжан Байжанов обратился в суд с запросом о сокращении срока наказания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.