Задержание экс-замглавы партии "Ак жол": в прокуратуре озвучили новые детали дела
Опубликовано:
В Главной военной прокуратуре раскрыли детали уголовного дела в отношении экс-заместителя депутата мажилиса Азата Перуашева, сообщает МИА "Kazinform".
В прокуратуре рассказали, по каким статьям проходит Васильев в качестве подозреваемого.
"Департаментом Комитета национальной безопасности по Астане в отношении Васильева Д. и иных лиц проводится досудебное расследование по статьям 189, 218, 286, 366, 367, 450 Уголовного кодекса", - сообщили на запрос редакции.
Ведомство уточнило, что следствие продолжается, а также проводятся необходимые мероприятия.
Отметим, в статье 189 Уголовного кодекса РК идет речь о присвоении или растрате вверенного имущества, а в статье 218 - легализации преступных доходов.
Статья 286 - это контрабанда изъятых из обращения предметов, статья 366 - получение взятки. Суть статьи 367 - дача взятки, а статьи 450 - злоупотребление властью.
Напомним, о задержании замглавы партии "Ак жол" Дмитрия Васильева стало известно в начале сентября. В партии сообщали, что КНБ подтвердил задержание Васильева, однако статью, по которой его подозревают, в комитете тогда не назвали.
Позже журналисты поинтересовались у главы партии Азата Перуашева, стала ли известна причина задержания его заместителя Дмитрия Васильева.
"Ясности нет. Там, судя по всему, вопросы засекречены. Мы никак не можем с адвокатами пообщаться. Вопросы - к их адвокатам", - сказал он.
До этого в партии произошел еще один скандал - в августе 2024 года Аскара Садыкова исключили из партии "Ақ жол" и лишили полномочий депутата мажилиса.
Позже Перуашев сообщил, что к ним поступило заявление сотрудницы парламента (не партии) о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. В доказательство депутат Перуашев привел скрин сообщений экс-депутата к женщине на WhatsApp.
Исключенный из партии Садыков в ответ обвинил Перуашева во лжи. В тот же день в партии заявили о покушении Садыкова на еще одно преступление.
