Бывший боец СОБРа, двое ранее судимых: кто еще проходит по делу Хасана Касымбаева

На скамье подсудимых в Талгарском районном суде по делу Хасана Касымбаева находятся еще пять человек. Один из них - бывший боец СОБРа, а двое ранее были судимы, передает МИА "Казинформ".

Сегодня в суде были озвучены данные обвиняемых.

Хасан Касымбаев был задержан в ноябре 2024 года. Он родился в 1984 году в селе Каркаралы Кегенского района Алматинской области. Казах. Женат, отец троих детей в возрасте 7, 10 и 13 лет. Имеет высшее образование, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Также под стражей находятся еще пятеро фигурантов дела:

- Руслан Алиев 1999 года рождения, он из села Рыскулово Талгарского района. Безработный, имеет среднее образование. Женат, воспитывает четырехлетнего ребенка. Судимостей не имеет. Задержан в декабре 2021 года;

- Мадияр Калимжанов 1994 году года рождения, он из села Науалы Урджарского района области Абай. Трудился строителем без официального оформления. Женат, воспитывает трехлетнего ребенка. В 2021 году был осужден Енбекшиказахским районным судом за хулиганство с применением оружия либо в составе преступной группы. Он получил наказание в виде ограничения свободы на три года. Под стражей с июля 2021 года;

- Сайлау Акжанов 1994 года рождения, также из села Науалы. Не имеет работы, не женат, со средним образованием. В 2017 году получил условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Был задержан в ноябре 2021 года;

- Нурмухамет Султанбеков 1990 года рождения, он из села Райымбек Алматинской области. Не имеет работы, не женат, имеет среднее образование. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Под арестом с января 2023 года;

- Данияр Аскаров 1994 года рождения, также уроженец села Науалы. Казах. Женат, воспитывает двоих детей в возрасте 2 и 4 лет. Ранее служил в СОБР. К уголовной ответственности не привлекался. Был задержан в мае 2023 года.

Напомним, имя Хасана Касымбаева стало известно казахстанцам после убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в соцсетях связывали его с криминальной группировкой "Хуторские". Однако первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

Осенью 2024 года появилась информация о задержании "лидера ОПГ из Талгара". Как сообщили в ДП Алматинской области, подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания.

Позже в полиции заявили, что расследование дела в отношении Хасана Касымбаева завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. Затем в прокуратуре сообщили, что дело направлено в суд.

Сегодня начался суд по делу Хасана Касымбаева. Его обвиняют по трем уголовным статьям: в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве.

В первый же день суда прокурору был заявлен отвод. Суд удалился в совещательную комнату, а по возвращении стало известно, что отвод удовлетворили.

