Дело Хасана Касымбаева направили в суд

В Алматинской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело Хасана Касымбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, следственное управление Департамента полиции Алматинской области завершило досудебное расследование по уголовному делу в отношении Х. Касымбаева и других и 21 июля текущего года направило дело с обвинительным актом в областную прокуратуру.

Прокуратура области 29 июля 2025 года утвердила обвинительный акт и направила дело в Талгарский районный суд для рассмотрения по существу.

В соответствии со статьей 201 УПК иные сведения, представляющие интерес для следствия, не подлежат разглашению.

Напомним, осенью 2024 года в ДП Алматинской области прокомментировали появившуюся в Сети информацию о задержании "лидера ОПГ из Талгара". Отмечалось, что он помещен в изолятор временного содержания.

При этом в полиции изначально не подтвердили и не опровергли, что речь идет именно о Хасане Касымбаеве, который, как пишут в соцсетях, якобы возглавляет ОПГ "Хуторские".

Также в Сети сообщалось, что к убийству 16-летнего Шерзата Болата якобы может быть причастна ОПГ "Хуторские". При этом первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, ранее занимавший пост главы ДП Алматинской области, опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

Позже в ДП Алматинской области заявили, что расследование дела в отношении Хасана Касымбаева завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. После завершения процесса ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для решения вопроса о предании обвиняемых суду.

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