Дело Хасана Касымбаева направили в суд

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Дело Хасана Касымбаева направили в суд

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Хасан Касымбаев
      Хасан Касымбаев. Кадр из видео: YouTube/ONews kz

      В Алматинской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело Хасана Касымбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, следственное управление Департамента полиции Алматинской области завершило досудебное расследование по уголовному делу в отношении Х. Касымбаева и других и 21 июля текущего года направило дело с обвинительным актом в областную прокуратуру.

      Прокуратура области 29 июля 2025 года утвердила обвинительный акт и направила дело в Талгарский районный суд для рассмотрения по существу.

      В соответствии со статьей 201 УПК иные сведения, представляющие интерес для следствия, не подлежат разглашению.

      Напомним, осенью 2024 года в ДП Алматинской области прокомментировали появившуюся в Сети информацию о задержании "лидера ОПГ из Талгара". Отмечалось, что он помещен в изолятор временного содержания.

      При этом в полиции изначально не подтвердили и не опровергли, что речь идет именно о Хасане Касымбаеве, который, как пишут в соцсетях, якобы возглавляет ОПГ "Хуторские".

      Также в Сети сообщалось, что к убийству 16-летнего Шерзата Болата якобы может быть причастна ОПГ "Хуторские". При этом первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, ранее занимавший пост главы ДП Алматинской области, опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

      Позже в ДП Алматинской области заявили, что расследование дела в отношении Хасана Касымбаева завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. После завершения процесса ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для решения вопроса о предании обвиняемых суду.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.