Прокурора сняли с дела Хасана Касымбаева
Сегодня по делу Хасана Касымбаева прокурору был заявлен отвод. Суд удалился в совещательную комнату, а по возвращении стало известно, что отвод удовлетворили, передает МИА "Казинформ".
Один из адвокатов заявил отвод прокурору Назгуль Тауекенбай. По словам защиты, гособвинитель ранее участвовала в рассмотрении дела одного из подсудимых в суде первой инстанции.
Судья удовлетворила заявление об отводе. Прокурор покинула зал заседаний. Судебное разбирательство продолжается с участием второго гособвинителя Ерлана Куланбаева.
Напомним, имя Хасана Касымбаева стало известно казахстанцам после убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в соцсетях связывали его с криминальной группировкой "Хуторские". Однако первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.
Осенью 2024 года появилась информация о задержании "лидера ОПГ из Талгара". Как сообщили в ДП Алматинской области, подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания.
Позже в ведомстве заявили, что расследование дела в отношении Хасана Касымбаева завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. Затем в прокуратуре сообщили, что дело направлено в суд.
Сегодня начался процесс. Хасана Касымбаева обвиняют в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще пять человек.
