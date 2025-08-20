В Талгарском районном суде Алматинской области начался суд по делу Хасана Касымбаева, которого в соцсетях связывали с криминальной группировкой "Хуторские", передает МИА "Казинформ".

Хасана Касымбаева обвиняют в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще пять человек.

Дело рассматривает судья Айнагуль Тукубаева.

Напомним, имя Хасана Касымбаева стало известно казахстанцам после убийства 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в соцсетях связывали его с криминальной группировкой "Хуторские". Однако первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

Осенью 2024 года появилась информация о задержании "лидера ОПГ из Талгара". Как сообщили в ДП Алматинской области, подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания. При этом в полиции изначально не подтвердили и не опровергли, что речь идет именно о Хасане Касымбаеве.

Позже в ДП Алматинской области заявили, что расследование дела в отношении Хасана Касымбаева завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. Затем в прокуратуре сообщили, что дело направлено в суд.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.