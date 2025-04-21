Полицейские сделали заявление о деле Хасана Касымбаева

Департамент полиции Алматинской области сделал заявление о деле Хасана Касымбаева - ранее в СМИ распространилась недостоверная информация, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ряде СМИ опубликованы недостоверные сведения о направлении в суд уголовного дела в отношении Касымбаева Хасана и других.

Расследование дела завершено и его материалы находятся у участников процесса на ознакомлении. После завершения процесса ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для решения вопроса о предании обвиняемых суду", - заявили в ДП региона.

Осенью 2024 года в ДП Алматинской области прокомментировали появившуюся в Сети информацию о задержании "лидера ОПГ из Талгара". Отмечалось, что он помещен в изолятор временного содержания.

При этом в департаменте ранее не подтвердили и не опровергли, что речь идет именно о Хасане Касымбаеве, который, как пишут в соцсетях, возглавляет ОПГ "Хуторские".

Отметим, ранее в соцсетях появилась информация, что к убийству 16-летнего Шерзата Болата якобы может быть причастна ОПГ "Хуторские", которую, по данным из соцсетей, возглавляет Хасан К.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, ранее занимавший пост главы ДП Алматинской области, опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

"Что касается ОПГ "Хуторские", у нас такой на учете нет", - заявил Аленов.