"Схватил лебедя за шею": казахстанца наказали за жестокое обращение с птицей в Ботсаду Алматы

Казахстанца арестовали за жестокое обращение с птицей - на днях в Сети появилось видео, где мужчина схватил за шею лебедя в Ботсаду Алматы, передает NUR.KZ.

Информация о том, что история с лебедем получила продолжение и нарушитель наказан, появилась в Instagram-аккаунте ботанического сада Алматы.

Ранее, напомним, в Сети появилось видео, на котором зафиксирован случай - мужчина схватил лебедя за шею на территории Ботанического сада. Этот поступок вызвал возмущение общественности.

"Благодаря оперативным действиям полиции и с помощью данных, переданных нашей службой безопасности с камер видео наблюдения, нарушитель был установлен и задержан в течение суток. Нарушителем оказался гражданин 1983 года рождения.

По данным пресс-службы суда Алматы заседание по данному делу состоялось сегодня. Суд назначил мужчине административный арест на 7 суток", - отмечается в сообщении Ботсада.

Здесь же напомнили, что главный Ботанический сад - это особо охраняемая природная территория, на которой действуют особые правила и много ограничений.

"Животные и растения здесь находятся под защитой. Любое агрессивное или неуважительное поведение по отношению к ним недопустимо, а нарушения этих и других правил повлечет за собой наказание", - предупредили в Ботсаду.

