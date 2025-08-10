jitsu gif
      "Схватил лебедя за шею": казахстанца наказали за жестокое обращение с птицей в Ботсаду Алматы

      Опубликовано:

      Мужчина удерживает лебедь
      Лебедь. Кадр из видео: instagram/botsadkz

      Казахстанца арестовали за жестокое обращение с птицей - на днях в Сети появилось видео, где мужчина схватил за шею лебедя в Ботсаду Алматы, передает NUR.KZ.

      Информация о том, что история с лебедем получила продолжение и нарушитель наказан, появилась в Instagram-аккаунте ботанического сада Алматы.

      Ранее, напомним, в Сети появилось видео, на котором зафиксирован случай - мужчина схватил лебедя за шею на территории Ботанического сада. Этот поступок вызвал возмущение общественности.

      "Благодаря оперативным действиям полиции и с помощью данных, переданных нашей службой безопасности с камер видео наблюдения, нарушитель был установлен и задержан в течение суток. Нарушителем оказался гражданин 1983 года рождения.

      По данным пресс-службы суда Алматы заседание по данному делу состоялось сегодня. Суд назначил мужчине административный арест на 7 суток", - отмечается в сообщении Ботсада.

      Здесь же напомнили, что главный Ботанический сад - это особо охраняемая природная территория, на которой действуют особые правила и много ограничений.

      "Животные и растения здесь находятся под защитой. Любое агрессивное или неуважительное поведение по отношению к ним недопустимо, а нарушения этих и других правил повлечет за собой наказание", - предупредили в Ботсаду.

      Напомним, в Сети появилось видео с жалобой астанчан на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. В видео говорится, что в этом месте плавают лебеди и в таких условиях они долго не проживут. Автор обратился к акимату города с просьбой решить эту проблему в кратчайшие сроки.

      А недавно разразился еще один скандал - появился рекламный ролик одной из донерной в Астане, для которого привлекли страуса.

      А 21 июля этого года стало известно, что на территории ГРП "Акжайык" Атырауской области в квартале №61 в ходе мониторингового наблюдения были обнаружены тела мертвых птиц. В резервате сообщили, что 22 июля образцы трех мертвых чаек были направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии для проведения лабораторного анализа.

      А в апреле больше десятка туш мертвых птиц обнаружили туристы на берегу Каспийского моря в Актау. Но экологи говорили, что массовой гибели пернатых нет.

      Месяцем ранее также в Актау в районе одного из городских пляжей отдыхающие наткнулись на множество мертвых птиц. Горожане возмущены состоянием пляжа и обеспокоены гибелью птиц.

