Женщина на бегу ворвалась в мужскую драку с участием водителя мопеда в Астане (видео)

В Сети появилось видео, на кадрах которого зафиксирована драка между двумя водителями в Астане, позже в конфликт вмешалась женщина, передает NUR.KZ. Ситуацию прокомментировали в полиции.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео драки, которая, судя из описания, произошла накануне на участке улиц Пушкина и Кравцова в столице.

На кадрах видно, как на повышенных тонах разговаривают двое мужчин, один из которых был в мотошлеме, а рядом на дороге лежал мопед. Вскоре между ними началась драка.

Также автору видео удалось заснять, как увидевшая драку женщина перебежала дорогу и вмешалась в происходящее. После в конфликт вступили и другие свидетели. Подписчики группы отметили смелый поступок женщины.

"Женщина молодец, бежит и разнимает, остальные сидят и смотрят", "Вот мужики пошли, сидят в машине и смотрят, женщина прям бежит, разнимает", Вот поворот событий: женщина разнимает, мужики снимают на камеру", "Женщина могла так сама отхватить, вот смелая татешка", - написали просмотревшие видео пользователи.

Публикацию прокомментировали и в полиции столичного района Байконыр.

"По данному факту установлены личности правонарушителей, по которым возбуждены административные производства по мелкому хулиганству. Материалы дел направлены в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия решения", - заявили в полиции.

В начале этого месяца в Турксибском районе Алматы двое водителей в результате конфликта подрались прямо посреди дороги - инцидент попал на видео. Пост прокомментировали в полиции.

Также в июле этого года конфликт с полицией произошел после ДТП в Алматы. После аварии на проспекте Абая водитель одного из авто вступил в конфликт с полицейскими, подошли его друзья и завязалась драка. На место событий прибыли не менее 10 патрульных машин.

До этого на одной из улиц Астаны перепалка водителей на проезжей части набрала обороты, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям. Также в конце апреля в столице оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.

В марте в суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые подрались посреди дороги. Оба были арестованы на 10 суток.

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