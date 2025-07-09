Драка водителей посреди дороги попала на видео в Алматы

Вчера в Турксибском районе Алматы двое водителей в результате конфликта подрались прямо посреди дороги - инцидент попал на видео. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Qumash. На видео очевидца, снятом из проезжающего автомобиля, запечатлено, как двое мужчин дерутся на дороге.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"В социальных сетях распространилось видео с конфликтом между двумя водителями, переросшим в драку. Инцидент произошел в Турксибском районе Алматы.

В ходе разбирательства установлено, что после инцидента водители примирились и разъехались, однако действия обоих граждан не остались без правовой оценки.

По факту нарушения правил остановки транспортных средств и за совершение мелкого хулиганства в отношении мужчин были собраны административные материалы. Участники конфликта привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Полиция Алматы напоминает, что любые споры и конфликты на дороге следует решать в рамках правового поля, не подвергая опасности других участников движения. Подобные действия не только нарушают общественный порядок, но и могут иметь более серьезные последствия.

Напомним, ранее в ночь на 8 июля конфликт с полицией произошел после ДТП в Алматы. После аварии на проспекте Абая водитель одного из авто вступил в конфликт с полицейскими, подошли его друзья и завязалась драка. На место событий прибыли не менее 10 патрульных машин.

До этого на одной из улиц Астаны перепалка водителей на проезжей части набрала обороты, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям.

Также в конце апреля в столице оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.

В марте в суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые подрались посреди дороги. Оба были арестованы на 10 суток.

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