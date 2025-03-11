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Драка на проезжей части в Астане: водителей арестовали на 10 суток

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Драка водителей
Драка водителей. Кадр из видео: instagram.com/astana__sergek

В суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые устроили драку прямо на проезжей части. Оба были арестованы на 10 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне мы писали о том, что в Астане водители не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части. В полиции после сообщили, что было возбуждено административное производство, а дело передали в суд.

Сегодня в Telegram-канале судов Астаны были опубликованы результаты рассмотрения дела в отношении Т. и А. по факту совершения мелкого хулиганства.

"Т. и А., находясь на проезжей части дороги, осознавая, что находятся в общественном месте, устроили драку, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершили мелкое хулиганство.

В ходе судебного заседания пояснили, что в тот день, при управлении транспортным средством, не смогли поделить дорогу, в связи с чем остановились на проезжей части, где между ними произошел конфликт, который перерос в драку", - рассказали в суде.

Также сообщается, что вину водители признали. Они были признаны виновными в совершении мелкого хулиганства и подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток каждый.

В декабре прошлого года мы писали, что в Шымкенте было начато уголовное дело по факту драки водителей на дороге, в результате которой один человек получил травмы.

Также в конце прошлого года в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

Осенью прошло года в Астане очевидцы засняли на видео конфликт двух водителей на проезжей части. Одного из водителей привлекли к ответственности.

До этого в Астане было рассмотрено дело в отношении двух водителей, которые на проезжей части устроили драку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227031-draka-na-proezzhey-chasti-v-astane-voditeley-arestovali-na-10-sutok/