"Вмешалось 10 патрульных машин": конфликт с полицией произошел после ДТП в Алматы (видео)

Кадры задержания в Алматы распространились в Сети - сообщается, что инцидент произошел после ДТП. В департаменте полиции рассказали о случившемся, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Публикация с названием "Конфликт после ДТП: вмешалось 10 патрульных машин" была опубликована в паблике krisp_almaty в Instagram.

Автор сообщил, что после аварии на проспекте Абая водитель одного из авто вступил в конфликт с полицейскими, отказавшись садиться в патрульную машину для заполнения необходимых документов.

"Ситуация обострилась, когда к месту происшествия подошли друзья водителя, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Завязалась драка", - написал автор.

В публикации говорится, что на место событий прибили не менее 10 патрульных машин.

Корреспонденту NUR.KZ прокомментировали произошедшее.

Как сообщили в полиции, данный факт имел место в ночь на 8 июля в Алмалинском районе города Алматы. Около 00:53 часов по проспекту Абая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Сhangan и Lexus.

Виновником ДТП признан водитель Сhangan, не имеющий права управления транспортным средством, утчонили в ДП.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия друзья водителя Сhangan пытались воспрепятствовать составлению материалов.

В связи с этим нарушители были задержаны и доставлены в управление полиции Алмалинского района.

"Полиция напоминает, что невыполнение законных требований сотрудников полиции, а тем более применение физической силы, является правонарушением и влечёт ответственность, установленную законодательством. Обеспечение правопорядка и безопасности - наша задача, и любые попытки помешать этой работе будут пресекаться", - резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

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