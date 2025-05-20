Драка двух мужчин на проезжей части в Астане попала на видео

На одной из улиц Астаны два водителя не поделили дорогу, из-за чего произошла драка. Видео разлетелось по соцсетям, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, в социальных сетях распространилось видео драки между двумя водителями в столице - на пересечении улиц Жумабаева и Айнакол. Обоих нарушителей задержали.

"Установлено, что словесный конфликт между водителями автомобилей Audi и Chevrolet Cobalt произошел на банальной почве - из-за того, что они не поделили дорогу. Однако перепалка вскоре переросла в драку в общественном месте", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено административное производство. По решению суда каждому из правонарушителей назначен административный арест сроком на 15 суток.

Полиция предупреждает, что в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" любые правонарушения будут жестко пресекаться.

Водителей призывают строго соблюдать правила поведения на дороге.

Внимание! Видео содержит сцены жестокости и насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Напомним, в Астане на 15 суток арестовали двух мужчин, которые для рекламного ролика сняли постановочный конфликт с применением биты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

Также в столице оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В марте в суде Астаны рассмотрели дело в отношении двух водителей, которые устроили драку прямо на проезжей части. Оба были арестованы на 10 суток.

Еще водители не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части, возбуждено административное производство. Конфликт произошел также в Астане.